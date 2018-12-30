Как встречать 2019-й год Свиньи: новогодние приметы на удачу и деньги

Те, кто верит в приметы попытаются изменить свою жизнь к лучшему уже в новогоднюю ночь. По мнению многих, приметы помогут обрести удачу и богатство в 2019-м году. Чтобы он стал вас благополучным и богатым на счастливые события, нужно расположить к себе талисман года — Желтую земляную свинью. Сделать это можно в новогоднюю ночь. Предлагаем вашему вниманию новогодние приметы, которые помогут вам привлечь удачу и финансовое благополучие.

Приметы на удачу на Новый 2019-й год

Встречать Новый год необходимо в чистом доме, поэтому уборка является главным предновогодним ритуалом. Убираться лучше за несколько дней до праздника. Если наводить порядок накануне Нового года, вы рискуете «вымести» удачу. Избавьтесь от вещей, с которыми у вас связаны негативные воспоминания, так как брать этот груз в 2019-й год — не самое хорошее решение. Во время уборки представляйте, что вы избавляетесь не только от грязи, но и от неудач, которые преследовали вас в течение уходящего года.

Многие приметы связаны с новогодними блюдами. Одна из них гласит, что на праздничном столе не должно быть раков и омаров, иначе в течение года вы не сможете продвинуться к своим целям, а будете лишь «пятиться» назад. В новогоднюю ночь на праздничном столе не должно быть блюд из свинины, иначе проблемы и неудачи будут преследовать вас в течение всего года.

Если вы хотите, чтобы 2019 год прошел удачно, налейте в свой бокал остатки шампанского из бутылки и выпейте напиток.

Чтобы привлечь удачу, за несколько минут до боя курантов необходимо очистить мандарин и положить его под елку, предварительно съев одну дольку. Чтобы в 2019-м году удача всегда сопутствовала вам, на новогоднем столе обязательно должна находиться фигурка свиньи. Расположите хрюшку в самом центре стола, чтобы, как только пробьют куранты, покровитель увидел, что вы готовились к его приходу. В новом году он будет помогать вам в достижении заветных целей. Если в уходящем году ссоры и конфликты были частым явлением в вашем доме, в 2019-м году вы сможете наладить гармонию в своей семье. Для этого обмотайте ножки стола белой тканью. Прежде чем озвучить свою заветную мечту под бой курантов, хрюкните три раза: в этом случае Желтая земляная свинья поспособствует ее исполнению.

Как встречать Новый год, чтобы привлечь деньги

По традиции люди начинают готовить блюда за несколько часов до боя курантов, и за это время может скопиться огромное количество мусора. Но приметы гласят, что выносить мусор 31-го декабря и 1-го января запрещено, так как вы можете привлечь в свой дом бедность. Не рекомендуется и убираться в этот период. Если же необходимо навести порядок, постарайтесь не тратить на уборку много сил.

Также перед Новым годом не рекомендуется давать деньги в долг: так вы рискуете отдать свою финансовую удачу вместе с деньгами. Новогодний стол должен быть переполнен различными угощениями, так как новый покровитель — Желтая свинья — является настоящим гурманом. Если же на столе будет мало блюд, талисман может расстроиться, что сулит вам финансовые трудности в 2019-м году.

Чтобы денежные трудности обходили вас стороной, не садитесь за праздничный стол с пустыми карманами. Обязательно положите хотя бы одну монету, чтобы привлечь финансовую удачу уже в новогоднюю ночь. Если у вас остались долги, то раздать их нужно за несколько дней до наступления праздника. Если не покрыть финансовые задолженности до конца года, то в будущем долгов станет только больше. После боя курантов необходимо не допивать шампанское до конца, а на дно положить монетку. После этого отправляйтесь на улицу и вылейте остатки шипучего напитка возле своего дома. Таким образом вы сможете привлечь финансовую удачу. Если в новогоднюю ночь ваш дом посетил нуждающийся человек, не отказывайте ему в помощи. Не обязательно приглашать его за стол: вместо этого вы можете помочь ему деньгами или угостить блюдами с праздничного стола. Тогда в 2019-м году вам не придется испытывать нужду в деньгах.

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