2019-й год Желтой Земляной Свиньи

Согласно восточному гороскопу 2019 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Свиньи (или Кабана). Этот год станет для многих продуктивным и удачным, если двигаться в верном направлении.

Исходя из характеристики животного года, Желтой Свиньи, в 2019-м году можно встать на ноги и остепениться, если вы давно к этому шли, вывести на новый уровень отношения и заработки, проделать глубокую внутреннюю работу, став увереннее в себе и избавившись от многих комплексов. Первые шаги лучше предпринять как можно раньше, чтобы уже в январе вы смогли определить важные вехи и ориентиры и не сбивались с пути.

Стихия 2019-го года: Земля. Символизирует прочный фундамент, тягу к корням, к истокам, желание добираться до истины, природную силу.

Цвет 2019-го года: желтый. Этот цвет во многих культурах солярный, созидательный, связанный с энергетикой положительного начала Ян. Эзотерики считают, что желтый цвет привлекает счастье.

Желтая Земляная Свинья: что сулит хозяйка 2019-го года

Год под покровительством Свиньи, согласно китайскому гороскопу, станет временем стабильности и позитивных тенденций во многих сферах жизни. Свинка — животное плодовитое, так что год хорош для тех, кто решит обзавестись детьми.

Заключенные в 2019-м году браки имеют все шансы стать крепкими, а те семьи, где не все гладко, могут прийти к взаимопониманию, если партнеры в них дадут друг другу немного свободы и возможность укрепить как быт, так и свое положение в обществе и рабочем коллективе.

В 2019 году можно улучшить свое здоровье и физические параметры, стать привлекательнее. Это подходящее время для того, чтобы плотно заняться фигурой в спортзале, формировать рельеф мышц, записаться в бассейн для улучшения осанки или здоровья дыхательной системы. При этом наиболее полезны не жесткие нагрузки с последующим восстановлением, а небольшие и посильные, но регулярные. Продвигаясь по шажку в день, за 2019 год вы уйдете намного дальше, чем ваши конкуренты, форсирующие события и слетающие с дистанции на следующий день.

Свинья не конфликтна, поэтому год хорош в укреплении деловых контактов. Подходит он и для расширения круга знакомств. Эксперты отмечают, что нежелание вступать в конфликт может сыграть с некоторыми злую шутку. Понравиться всем невозможно, поэтому иногда стоит отстоять свое мнение, пусть это и будет стоить небольшой размолвки. Важно не поддаваться манипуляторам и сохранить самоуважение, иначе без внутренних опор не получится строить будущее своими руками.

В любовных вопросах будет везти надежным людям, на которых можно положиться. Тем не менее, не стоит давать окружающим вас людям эксплуатировать ваши лучшие качества в их интересах. Необходим баланс между собственной волей и возможностями — и чужими запросами.

Нужно отметить и ряд негативных факторов, которые, возможно, проявятся в новом году. Например, Свинья — животное достаточно приземленное, что пойдет на пользу чересчур одухотворенным мечтателям, но может пробудить меркантильность и скупость в тех, кто и так прочно стоит ногами на земле. Некоторые могут взять под контроль расходы партнера, что приведет к конфликтам на почве финансов, либо в попытке нажиться невыгодно вложат деньги в бесперспективный проект.

Свинья хитра, но и ее можно обмануть. В 2019-м году можно запросто доверить тайны не тому человеку (или, наоборот, случайно выдать чужие секреты). Чтобы год был благополучным, астрологи советуют меньше делиться планами с окружающими, даже с близкими друзьями. Пусть лучше они порадуются за ваши реальные успехи, и вы ответите им тем же, чем бесконечно обсуждать проекты друг друга и не сдвинуться с места, заодно разболтав ценные идеи коллегам или соседям.

Действуя обстоятельно и неторопливо, как и полагается в год стихии Земля, важно не позволять инертности захватывать жизнь и мешать планам. Поступательное движение вовсе не равняется желанию пассивно плыть по течению — последнее приведет к застою и может спровоцировать внутренний кризис.

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