В ходе ночного рейда в «ДНР» задержали более 350 человек

В комендантский час с 21-го по 23-е декабря задержали 368 нарушителей комендантского часа.

Как заявили в самопровозглашенной республике, оперативно-профилактическую операцию «Ночной город» проводили «в целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток».

Отмечается, что на выходных за нарушение комендантского часа задержано 368 человек. Составлены 72 протокола по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде.