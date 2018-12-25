В Горловке три маленьких ребенка отравились угарных газом

Только вчера мы сообщали, что пять человек, в т. ч. трое детей, отравились газом в Донецке, как аналогичная информация поступила из Горловки.

Происшествие произошло на первом этаже двухэтажного жилого дома на ул.Интернациональная.

По предварительным данным, виной всему стала неисправность вытяжной вентиляции газовой колонки, из-за чего угарным газом отравились трое детей, 2013, 2017 и 2018 г.р. Все они в состоянии разной степени отравления госпитализированы в городскую больницу Горловки.