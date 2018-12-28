Пенсии в октябре получили менее половины переселенцев

Об этом говорится в 24-м докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Так, в октябре пенсии получили только 44,7% пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных на Донетчине, и около 60% пенсионеров — в Луганской области.

Такие данные вызваны тем, что получение пенсии привязано к регистрации в качестве ВПЛ.

«Эту политику следует изменить, обеспечив равный доступ к пенсиям независимо от места проживания или регистрации в качестве ВПЛ — как жителям территорий, контролируемых вооруженными группами, так и ВПЛ, желающим отменить свою регистрацию в качестве ВПЛ», — считают в УВКПЧ ООН.

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