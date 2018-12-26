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Фронтовая Горловка: кроме боев неприятности доставила и погода

Среда, 26 декабря, 2018

В окрестностях города сохраняется напряженная обстановка.

Как сообщалось ранее, с самого утра было неспокойно на западе и северо-западе города. Затем, по словам горожан, «зашумело» светлодарское направление, но уже ближе к вечеру.

Кроме того, днем местные жители сообщили, что из-за непогоды часть Горловки осталась без электро- и водоснабжения и, как следствие, без отопления. После наступления темноты бои, в основном, велись в стороне Зайцево…

На других участках линии разграничения также без особых изменений: под Донецком стреляли между Ясиноватой и Авдеевкой, в районе аэропорта и Песок, а также под Докучаевском. На юге Донецкой области по-прежнему неспокойно у Гнутово, Пикуз и Саханки, а на Луганщине огонь открывался в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Золотое-4 и Станицы Луганской.

При обстрелах применялись вооружение боевых машин, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие.



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