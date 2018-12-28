На Новый год и Рождество комендантского часа в Горловке не будет

Соответствующее «распоряжение», которое будет действовать на подконтрольной «ДНР» части Донецкой области, уже подписано Денисом Пушилиным.

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 31 декабря 2018 года по 5:00 1 января 2019 года; с 23:00 6 января 2019 года по 5:00 7 января 2019 года», — говорится в его тексте.

Тем не менее, вооруженным формированиям «ДНР» предписано организовать усиленное патрулирование.

В «ЛНР» ограничений на передвижение в ночное время не будет с 23 час 31-го декабря до 4 час. 1-го января и с 23 час. 6-го января до 4 час. 7-го января.