 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Украине истекает срок военного положения

Среда, 26 декабря, 2018

В среду, 26-го декабря, в 14 час. завершается срок действия военного положения в отдельных областях страны.

Сегодня, 26-го декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.

Согласно указу президента Петра Порошенко от 26-го ноября 2018-го года  № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14 час. 26-го ноября в десяти областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

По некоторым данным, сегодня Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание, которое начнется в 14 час.

Ранее президент Петр Порошенко обещал не продлевать военное положение.

Напомним, 25-го ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ», назвав действия Украины в районе Керченского пролива «провокационными».

В связи с инцидентом, 26-го ноября 2018-го года Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента О введении военного положения в Украине.

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования