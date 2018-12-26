В Украине истекает срок военного положения

В среду, 26-го декабря, в 14 час. завершается срок действия военного положения в отдельных областях страны.

Сегодня, 26-го декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины.

Согласно указу президента Петра Порошенко от 26-го ноября 2018-го года № 392, военное положение в Украине было введено сроком на 30 суток с 14 час. 26-го ноября в десяти областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

По некоторым данным, сегодня Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание, которое начнется в 14 час.

Ранее президент Петр Порошенко обещал не продлевать военное положение.

Напомним, 25-го ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ», назвав действия Украины в районе Керченского пролива «провокационными».

В связи с инцидентом, 26-го ноября 2018-го года Верховная Рада 276 голосами поддержала указ президента О введении военного положения в Украине.

Корреспондент