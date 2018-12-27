На КПВВ под Горловкой нашли тротил

Обнаружить взрывчатку, спрятанную в автомобиле, помогла служебная собака.

Как сообщили в пресс-службе ООС, на контрольном пункте въезда/выезда в Майорске сотрудники ГФС и пограничники провели досмотр транспортного средства после того, как «сработала» служебная собака. В ходе обследования между кузовом и рамой автомобиля «ГАЗель» была обнаружена тротиловая шашка.

«Обнаруженный груз, 28 г тротила, и его владельца передали компетентным органам для принятия правового решения», – говорится в сообщении. Мужчина, к слову, направлялся из Горловки в Бахмут.