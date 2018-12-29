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В Мирнограде у мужчины нашли гранату, которую он привез из Горловки

Суббота, 29 декабря, 2018

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Сотрудники Нацполиции остановили 37-летнего водителя мопеда в Мирнограде (до переименования Димитров). Сначала оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, а затем, в ходе досмотра, у него нашли гранату РГД-5 с запалом. По словам задержанного ее он, якобы, нашел в Горловке и решил оставить себе.

Теперь за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



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