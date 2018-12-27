За пропавший в «ДНР» урожай будут судить

Об этом говорится в сообщении самопровозглашенной республики.

Согласно информации, «по факту халатного отношения должностных лиц ГП «Теплицы Донбасса» к исполнению своих служебных обязанностей возбуждено уголовное дело».

Причина — массовая порча урожая сельскохозяйственных культур на территории тепличного комплекса предприятия.

«Предприятием «Теплицы Донбасса» причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной территории Донецкой области пропала часть урожая овощей.