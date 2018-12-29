Во сколько обойдется «поляна» на Новый год: от дома до ресторана

Бюджетный стол подо­рожал за год на 10%, а дорогой — почти на 15%.

Скромное новогоднее меню от «Сегодня», включающее в себя блюда только из украинских продуктов и напитки отечественного производства, подорожало за год почти на 10% — на уровень официальной инфляции. А вот более дорогое застолье и вариант «чего душа пожелает» теперь обойдутся дороже соответственно на 8,6% и 15% по сравнению с декабрем прошлого года. Напомним, наши расчеты для компании из шести взрослых человек: троих мужчин и трех женщин.

Что на столе

Как видно из инфографики, в каждое меню вошло шампанское, крепкое спиртное, сок, неизменный оливье, холодные и горячие закуски. Главное отличие между бюджетным вариантом стола и «поляной» подороже — в качестве ингредиентов и напитков. Так, в первом случае салат оливье включает недорогую колбасу и диетический майонез, шампанское мы взяли приготовленное методом ускоренной шампанизации, коньяк заменили на водку. Если устроить застолье в складчину, то с каждого придется по 166 грн, или 4% минимальной зарплаты. В «средний» салат оливье мы положили «варенку» высшего сорта, жирный майонез, поэтому продукт оказался на 40% дороже. Остальные продукты тоже не из самых дешевых. Особенно подорожал твердый сыр: если в декабре 2017 г. сыр шестимесячной выдержки польского производства можно было купить за 220 грн/кг, то теперь — не менее чем за 260 (+18%), а сырокопченую или сыровяленую колбасу со 100% содержанием мяса — соответственно за 250 и 330 грн (+32%). Скидываться на стол придется по 525 грн, это на 42 грн больше, чем год назад (+8,6%). Что касается стоимости дорогого стола — с коньяком 20-летней выдержки, французским шампанским по 4000 грн за бутылку, 20-сантиметровыми тигровыми креветками и пр., то она имеет скорее познавательное значение, ибо люди, которые могут позволить себе потратить почти по $200 с человека на новогоднюю ночь, скорее, пойдут праздновать в ресторан, чем будут 31 декабря крошить на кухне оливье. Поэтому ниже мы приводим стоимость среднего чека и усредненное меню в ресторанах Киева, где цены на Новый год традиционно одни из самых высоких.

Празднуем не дома

Как показал наш мониторинг, в ресторанах средний новогодний чек составит 2800—2900 грн с человека. И если меню везде достаточно насыщенное, то с напитками сложнее, обычно предлагают бюджетные варианты спиртного. Например, в меню есть оливье с языком и икрой, куриный салат с апельсином и авокадо, мясная и сырная тарелки с дорогими мягкими и твердыми сырами, ассорти из солений и свежих овощей, валованы с сыром и тигровой креветкой, филе лосося с морепродуктами или филе индейки с яблоками и вишневым соусом порадуют многих гурманов. А вот вместо украинских вин и коньяков максимум на 5* хотелось бы за эти деньги попробовать что-то получше. Есть варианты похожего меню за 1800—2000 грн, но с символическим количеством спиртного. Кстати, многие заведения, несмотря на то, что наступает год свиньи, рекламируют как главное блюдо стола запеченного молочного поросенка либо свинину на вертеле.