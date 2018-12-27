Сухой закон, блок-посты и запрет на охоту: как регионы пережили 30 дней военного положения

26-го декабря в 14 час. закончилось военное положение, которое президент Украины Петр Порошенко ввел после того, как 25-го ноября 2018-го года спецназ РФ захватил в Керченском проливе три украинских боевых корабля вместе с экипажами. Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

О том, какие изменения с введением военного положения произошли в Одесской, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Черниговской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях, читайте в специальном материале сайта «Сегодня».

Одесская область

На усиленный режим несения службы перешли правоохранители в Одессе,но по собственным уверениям, старались, чтобы он не слишком докучал гражданам.

В целом по Одесской области усилили контроль за продажей оружия в специализированных магазинах. Более бдительно охраняли государственную границу на море и вдоль приднестровского участка.

Кроме того, блокпосты и объекты стратегического значения усилили кинологами со служебными собаками, которые помогут в обеспечении безопасности и порядка. Специалисты кинологической службы и их четвероногие помощники сосредоточены на стационарных блокпостах вокруг областного центра – «Центролит», «Два Столба», «Дачное», а также в самой Одессе – на территории железнодорожного вокзала, международного аэропорта и автовокзала.

Но уже 5 декабря на въездах в Одессу поставили БТРы.

«Останавливают подозрительные автомобили: на иностранной регистрации и те, которые попадают под какие-то наши ориентировки, Если раньше нацгвардейцы вместе с нами заступали только в вечернее время, то теперь и днем», — пояснили сайту «Сегодня» в отделе коммуникации, уточнив, что в связи с военным положением также усилили патрули в городе.

А 12-го декабря вОдессе начались учения бригады территориальной обороны:бойцы в течение суток изучали тактику охраны объектов инфраструктуры и тактическую медицину, затем перешли к практическим занятиям.

Впрочем, в Одесской области нашлись и такие, кто умудрился нажиться на введении спецрежима. Так, 18 декабря задержали чиновника-взяточника,который наладил незаконный механизм передачи в аренду госимущества, на которое наложены ведомственные ограничения в связи с введением военного положения в регионе. Злоумышленника задержали в служебном кабинете при получении 44 тысяч гривен за предоставление в аренду техники, использование которой предусмотрено мобилизационным планом.

Винницкая область

Усилили охрану границы с Приднестровьем в Винницкой области – на тот случай, если россияне забросили бы в Украину диверсантов с территории Приднестровья. Напомним, что на территории непризнанной «республики» до сих пор находится российский военный контингент.

Для этого привлекли дополнительные силы пограничников, сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов Нацгвардии и полицейских. Все въезды в Винницу патрулировали мобильные блокпосты. Полицейские останавливали подозрительные авто: проверяли документы, искали оружие, взрывчатку и наркотики.

«Работают мобильные посты полиции в приграничных зонах и также на стационарных постах полиции. У нас есть возможность проверять сразу через планшеты по базам, находятся ли машины в розыске», – рассказала пресс-секретарь нацполиции в Винницкой области Анна Олейник.

Также были оборудованы противотанковые рвы на участке в 34 километра, а также установлены передвижные блокпосты. В областной администрации не исключили и возможного привлечения резервистов, которых на территории области около тысячи.

«Они переведены там на казарменное положение, используют беспилотники. Мы мониторим ту ситуацию, которая там есть. На сегодняшний день говорить о каких-то угрозах масштабного характера с территории Приднестровья нет оснований. Наибольшую угрозу могут нести так называемые диверсионные группы, которые могут засылаться и дезорганизовывать ситуацию», – объяснил Валерий Коровий, глава Винницкой ОГА.

Кроме того, в Винницкой области гражданским запретили охотиться и носить военную форму. Эту одежду разрешено носить только армейцам, нацгвардийцам, пограничникам и сотрудникам СБУ. Всем остальным за нарушение запрета грозит штраф в размере 85 гривен.

Луганская область

В Луганской области, несмотря на близость к фронту, обошлось без мобилизации.

«Большинство мероприятий касаются ВСУ, НГУ, СБУ и МВД, а также координации действий между ними. Гражданского населения они не касаются», - сообщил исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь.

Но в тех районах, которые прилегают к линии разграничения сторон, запрещено без согласования с оперативным штабом Совета обороны области запускать беспилотники, прыгать с парашютом, производить какую-либо съемку местности, ловить рыбу, охотиться и ходить в туристические походы.

Херсонская область

В Херсонской области добровольцы и резервисты провели учения,в которых приняли участи 72 бойца. Кроме новичков, были и опытные, которые служили раньше в вооруженных силах, и ветераны АТО. Для резервистов обустроили казармы с баней, прачечной и столовой. Сборы проводились 10 дней, на протяжение которых бойцы обучались современной тактике ведения боя. Нашлись даже те, кто не захотел по окончанию сборов возвращаться домой или на работу, а подписали контракт в ВСУ.

Также в регионе усилили охрану морских портов, но работали они в прежнем режиме. От блокпостов решили отказаться, но охоту все-таки запретили.

«Вводим запрет на торговлю алкоголем возле мест расположения подразделений ВСУ и батальонов территориальной обороны, так же запрещаем ношение одежды военного образца лицам, не имеющим отношения к воинской службе. Также ограничивается охота. Никакого изъятия техники, мобилизации, этого не будет. Также не будет и комендантского часа», – заявил Андрей Гордеев, глава Херсонской ОГА.

Запорожская область

Для начала, 1-го декабря на трассе в Запорожской области появился блокпост с вооруженными копами. Полицейские установили контрольный пункт на трассе возле села Лиманское, а также на перекрестке Акимовка-Алтагирь, где они останавливали автомобили и проверяли документы, а также выборочно осматривали и сами автомобили. Помимо водительских удостоверений, стражи порядка просили предъявлять паспорта, а все данные они переписывали в специальные бланки.

Довольно серьезные ограничения из-за военного положения начали действовать для силовиков.Полицейские остались без отпусков, а военнообязанные обязаны теперь отчитываться о выезде за границу. Кроме того, военным запретили продавать алкоголь.

«У нас есть директива, в которой указано, что военнообязанный должен получить разрешение в военном комиссариате по месту приписки, где он приписан, на смену места жительства. Военный комиссар, в настоящее время районный, не имеет права отказать гражданину в передвижении», - рассказал и.о. военного комиссара Запорожского областного военкомата.

Кроме того, тщательно проверили все защитные сооружения города, которые горожане называют «бомбоубежищами».

«В области существует более 600 защитных сооружений, из них 200 хранилищ. Остальные – противорадиационные укрытия. И более 35 000 простых укрытий – это подвалы. Все это приводится в нормальное состояние. Каждый житель города должен знать, где находится ближайшее укрытие. Об этом можно узнать на сайте или, позвонив 101. Еще в автобусах, маршрутках выписаны ближайшие защитные сооружения», – рассказал Валентин Артемчук, заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты населения Запорожской областной государственной администрации.

Также в городе увеличили количество патрулей, усилили охрану промышленных предприятий, железнодорожного вокзала и международного аэропорта и запретили охоту. Соответствующее решение подписал глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

«Такое решение принято еще и потому, что достаточно тяжело проверять каждого человека по отдельности, который ходит с ружьем. К тому же агрессоры и провокаторы могут воспользоваться ситуацией и передвигаться вооруженными», – подчеркнули в пресс-службе запорожского губернатора.

Полный запрет на охоту в Запорожской области с 7 по 26 декабря не стал единственным ограничением для гражданских: кафе и рестораны работали только до 23:00, а в магазинах запрещено было продавать салюты и петарды.

Донецкая область

В Донецкой области в связи с военным положением установили дополнительный мобильный блокпост Национальной гвардии и полиции. Нацгвардейцы несли службу вместе с полицией на границе Донецкой области в Розовском районе: проверяли документы и содержание багажников автомобилей. Кроме того, в Донецкой области, как и в пяти других областях страны, на время военного положения запретили охоту.

Черниговская область

В Черниговской области, как и в других «военных»регионах, полицейские перешли на усиленный режим патрулирования.

Полицейские патрулировали дороги области и охраняли стратегические объекты круглосуточно, а на ведущих к границе с Россией трассах выставили блокпосты. На них дежурили работники полиции, Нацгвардии, и при необходимости – взрывотехники и кинологи. За время работы в таком режиме были зафиксированы две сотни нарушений.

Кроме того, проверили состояние бомбоубежищ по всей области – а их порядка 600.

«Сегодня проведена достаточно большая работа по приведению этих хранилищ в состояние пригодности, готовности принимать населения. Но на сегодня мы имеем чуть больше ста хранилищ, которые не готовы. И мы не можем привести их в порядок. Семнадцать процентов хранилищ – на территории нерабочих предприятий. За ними никто не ухаживал годами», – рассказал сайту «Сегодня» руководитель Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации Сергей Болдырев.

Сумская область

Полицейские также перешли на режим усиленного патрулирования. В приграничных районах запрещено было охотиться и находится без документов. Кроме того, в магазинах не продавали военнослужащим алкоголь, а на въезде в город появилось два дополнительных блок-поста.

Впрочем, и здесь не обошлось без курьезов. Житель Сумской области решил проверить реакцию полиции в условиях военного положения:находясь в нетрезвом виде, он решил пошутить и сообщил в полицию о российских диверсантах. Из-за ложного сообщения пришлось поднять по тревоге весь личный состав.

«Было задействовано около 40 человек. За час нашли человека, им оказался 42-летний местный, который, будучи в подвыпившем состоянии, во время просмотра телевизора решил, таким образом, пошутить», – рассказал Алексей Борковец, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции.

Харьковская область

В Харькове и области взяли под охрану 400 «особых» объектовкритической инфраструктуры, которую обеспечивали бойцы Вооруженных сил Украины и сотрудники МВД. Кроме того, патрулирование города и области вели более 1300 полицейских. Об этом заявил советник главы Харьковской областной государственной администрации Сергей Стороженко.

«Все эти объекты заново проверены, усилена охрана этих объектов за счет сил и средств органов внутренних дел и сил ВСУ. Есть повышенной категории, которые взяты под надлежащую охрану, есть те, которые не очень нуждаются в двойной и тройной охране», – подчеркнул он.

В свою очередь, представители Нацполиции и управления Службы безопасности Украины заверили, что продолжают нести службу в усиленном режиме.

«Работают около 27 мобильных постов (полиции. – Ред.) и стационарные посты вокруг Харькова», – сообщил начальник областного Управления превентивной деятельности Нацполиции Сергей Бирбасов.

В городе усилили охрану метрополитена, военных объектов, энергетических предприятий в Харьковской области. Власти проверили все объекты, которые могут быть задействованы при эвакуации.

А 23 декабря в Харьковской области завершились сборы резервистов: всего к проверочным сборам привлекалось несколько тысяч человек.

«Акцент ставился на совершенствовании навыков по огневой, тактико-специальной, медицинской и других предметов боевой подготовки. Практические занятия проходили на полигонах воинских частей Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины», – рассказал комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.

В Минобороны отметили, что во время сборов более 30 человек подписали контракт и будут проходить службу в военном резерве, а 60 человек оформляют необходимые документы для вступления в ряды воинов-резервистов.

Николаевская область

В Николаеве спецрежим начался с легкой паники: горожане бросились скупать консервы, спички, соль и прочие товары первой необходимости. Но к счастью, вовремя пришли в себя.

«С вечера понедельника в Николаеве многие скупают консервы и спички», — рассказала правозащитница из Николаева Елена Кабашная.

Впрочем, в этом регионе военное положение принесло свои положительные плоды. Так, за время спецрежима в Николаевской области втрое уменьшилось количество правонарушений. Правда, усиленное патрулирование улиц стало не единственным ограничением для населения.

«Не позволено ни одному человеку использовать военную форму, фотографировать и фиксировать передвижение военной техники», – сказал Алексей Савченко, председатель Николаевской облгосадминистрации.

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