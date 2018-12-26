Порошенко объявил о завершении действия военного положения

Среда, 26 декабря, 2018
В Украине завершилось действие военного положения.
Об этом во время заседание Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве», – заявил Порошенко.
Напомним, в связи с Азовским кризисом президент Украины Петр Порошенко 26-го ноября подписал указ «О введении военного положения в Украине», которым вводится военное положение на 30 суток — до 26-го декабря текущего года.
В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.
Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Отмечалось, что в случае необходимости возможны некоторые ограничения прав и свобод граждан, однако глава государства пообещал, что к таким мерам будут прибегать, только если ситуация обострится.
Позже Порошенко заявил, что правовой режим военного положения не будет продлен, если не произойдет широкомасштабного вторжения Вооруженных сил РФ на территорию Украины.