Порошенко объявил о завершении действия военного положения

В Украине завершилось действие военного положения.

Об этом во время заседание Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве», – заявил Порошенко.

Напомним, в связи с Азовским кризисом президент Украины Петр Порошенко 26-го ноября подписал указ «О введении военного положения в Украине», которым вводится военное положение на 30 суток — до 26-го декабря текущего года.

В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Отмечалось, что в случае необходимости возможны некоторые ограничения прав и свобод граждан, однако глава государства пообещал, что к таким мерам будут прибегать, только если ситуация обострится.

Позже Порошенко заявил, что правовой режим военного положения не будет продлен, если не произойдет широкомасштабного вторжения Вооруженных сил РФ на территорию Украины.

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