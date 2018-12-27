Фронтовая Горловка: вечером гремели окраины Зайцево и Гагаринского

В среду эти два направления тревожили горожан около семи часов.

Первым «зашумел» запад, где еще засветло раздавались перестрелки, а изредка гремели одиночные «бахи». На севере стрелять начали позднее — после 18 час. в районе Зайцево активно применялись гранатометы и пулеметы. Такая ситуация на окраинах Горловки сохранялась и в дальнейшем, вплоть до 22 час., после чего тревожных сообщений не поступало.

Под Донецком 26-го декабря бои продолжались под Ясиноватой, Авдеевкой и Спартаком, в районе аэропорта, Песков и Красногоровки. На Приазовье неспокойно было от Гнутово до Саханки. Обстрелы велись как из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, так и из гранатометов различных систем, а также из минометов калибра 120 и 82 мм.