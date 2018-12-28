В Горловке местные власти от «ДНР» подвели итоги года

Мероприятие, приуроченное к подведению итогов работы горадминистрации за 2018-й год, состоялось в ДК «Шахтер».

Как говорится в сообщении, несмотря на боевые действия, сложную экономическую ситуацию и ряд существующих проблем Горловка продолжает жить, восстанавливаться и развиваться. Отмечается, что все это происходит благодаря слаженной работе горадминистрации, учреждений, предприятий и организаций города.

Впрочем, каких-либо цифр на сайте администрации города опубликовано не было. В информации сообщалось лишь о том, что первый заместитель главы горадминистрации Павел Калиниченко довел до сведения присутствующих в зале доклад об итогах работы во всех сферах жизнедеятельности нашего города.

Также в ней можно узнать о церемонии награждения, после которой состоялась концертная программа.