Украине нужна новая модель экономики — Гройсман

Глава правительства перечислил, что нужно сделать в экономике, чтобы украинцы почувствовали улучшения.

Несмотря на рост, Украине нужна новая модель экономики.

Об этом на заседании правительств заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы уже имеем почти два с половиной года экономический рост. Мы понимаем, что это достаточно хорошие сигналы, которые дает национальная экономика в том, что она начинает восстанавливаться. Я также понимаю, что этот рост пока слабо ощутим для украинских граждан. Поэтому задача — ускорить рост. Нам нужны инвестиции, модернизация, изменение модели экономики. Мы запустили ряд инструментов, которые каждый месяц и год будут давать четкие результаты», — сказал премьер.

Он добавил, что необходимо также вводить инновации в экономике, улучшить легкость ведения бизнеса, обеспечить приток инвестиций в государственные предприятия, внедрять новые стандарты профтехобразования, модернизировать инфраструктуру.

Гройсман отметил, что приоритетом для правительства остается вопрос развития национальной экономики и обеспечения финансовой стабильности в следующем году.

В свою очередь, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания заявил, что по итогам 2018 года украинская экономика вырастет более чем на 3%.

Корреспондент