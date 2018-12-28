Фронтовая Горловка: с наступлением темноты бои возобновились

Боевые действия в окрестностях нашего города не прекращаются ни на сутки.

Как сообщили пользователи соцсетей с утра было шумно, что объясняли «работой полигона», а вот ближе к 18 час. «бахать» начало на севере (Зайцево). Около 23 час. в сводках упомянули окрестности шахты им.Гагарина, где бои продолжались и после полуночи.

27-го декабря огонь также велся под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Спартак, Пески, Красногоровка, Старомихайловка, Марьинка и Трудовские), на мариупольском (Павлополь, Гнутово, Водяное, Ужовка и Саханка) и луганском (между Попасной и Первомайском, Сентяновкой и Крымским) направлениях.

При обстрелах применялись не только крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, но и гранатометы разных систем, вооружение БМП и БТР, минометы.