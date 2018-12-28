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На Донбассе объявлено новое перемирие

Пятница, 28 декабря, 2018

Участники трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили приверженность постоянному прекращению огня по случаю новогодних и рождественских праздников и договорились, что перемирие должно начаться завтра с ноля часов.

Трехсторонняя контактная группа в режиме видеоконференции договорилась о прекращении огня в зоне боевых действий на Донбассе с 29-го декабря.

Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук по итогам заседания подгруппы по безопасности.

«На сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено еще на прошлом заседании [в Минске], о введении режима тишины. Мы предложили ввести этот режим тишины, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи — с 00:01 на 29 декабря», — заявил он.

По его словам, «завтра с ноля часов Украина обеспечивает полноценный режим тишины».

Свидетельствует об этом и заявление специального представителя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартина Сайдика.

«Посол Сайдик заявил, что возобновление обязательств, которое вступит в силу в 00:01 (по восточноевропейским времени) 29-го декабря 2018-го года, требует принятия сторонами конкретных мероприятий», – говорится в сообщении, обнародованном на сайте миссии.

Отмечается, что возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня четко призвано минимизировать угрозы для гражданского населения.

Кроме того, Марчук надеется, что это перемирие будет использовано на восстановление объектов инфраструктуры.

 



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