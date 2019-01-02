Затопление шахт на Донбассе продолжается

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса происходит неконтролируемое затопление шахт, уровень подземных вод подошел к критической отметке.

Об этом рассказал гидрогеолог, доктор технических наук Евгений Яковлев.

По его словам, сложившаяся ситуация может привести к экологической катастрофе.

«В первую очередь, это касается уровня химизма воды, проседания поверхности территорий, подтопления грунта и прочих показателей. В том числе нет информации по состоянию ртутной шахты („2-бис“) и шахты „Александр-Запад“ расположенной на территории неподконтрольной Горловки, которые находятся в риске затопления», — говорит Яковлев.

Ученый также указывает, что на шахте «Юнком» вода поднимается «аномально быстро», что не может не настораживать. В ОРДО уверены: «единственным правильным решением» является затопление шахты — такой совет им дают в России.

Однако проблема шахтных вод угрожает жителям всей территории Донбасса. В настоящее время вместо 800 миллионов куб/м в год по обе линии разграничения из шахт удается откачивать только пятую часть вод. По словам Яковлева, в случае попадания шахтных вод в подземные, они неминуемо вытекут в бассейн Северского Донца, откуда 90% жителям Донетчины и 40% жителям Луганской области поставляется питьевая вода. Дальше эти воды попадут в Кальмиус и Азовское море.

Эколог предупредил, что вода подходит к водозаборам на подконтрольных Украине территориях Донбасса, и есть большой риск заражения воды в источниках, колодцах и скважинах. Основная причина — шахты на неподконтрольной территории, которые не откачивают воду или откачивают ее неправильно. Также в ОРДЛО есть шахты, где скорость затопления достигает от 2 до 5 метров за сутки. Однако российская сторона и сторонники «Л/ДНР» не допускают экспертов международных организаций для проведения экологического мониторинга временно неподконтрольной Украине части Донбасса.

В случае попадания в Северский Донец загрязненные воды несут угрозу РФ — прежде всего Ростовской области.

«Зараженные» подземные воды вредят ландшафту, возможны техногенные землетрясения. Также они попадают в почву, а из почвы в помещения, где живут люди может проникнуть ядовитый газ — радон, который может вызвать рак легких», — констатирует эксперт.