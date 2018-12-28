Все украинские моряки в Москве потребовали считать их военнопленными

Все 24 украинских моряка, которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы, потребовали считать себя военнопленными и относиться к ним в соответствии с нормами Женевской конвенции, сообщил адвокат Николай Полозов.

«По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня», — написал Полозов на своей странице в Facebook вечером в четверг, 27 декабря.

Все 24 украинских моряка, которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы, потребовали считать себя военнопленными и относиться к ним в соответствии с нормами Женевской конвенции, сообщил адвокат Николай Полозов.

«По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом в четверг, 27-го декабря», — написал он на своей странице в Facebook.

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