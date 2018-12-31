Летом комендантский час может быть сокращен

Денис Пушилин заявил, что комендантский час в ближайшее время не будет отменен.

«Я сам не являюсь сторонником комендантского часа, но осознаю все риски и угрозы, связанные с его отменой. Мое мнение — на летний период, когда увеличивается световой день, можно говорить о сокращении комендантского часа. Я даю поручение силовым ведомствам — до 1-го февраля рассмотреть все возможности, и только тогда мы вернемся к этому вопросу», — рассказал лидер «ДНР».

Напомним, на Новый год и Рождество действие комендантского часа будет приостановлено.