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Горловчан приглашают на новогоднюю дискотеку

Воскресенье, 30 декабря, 2018

О праздничных мероприятиях сообщили на сайте горадминистрации от «ДНР».

В основном, они пройдут на пл.Победы. Так, сегодня, 30-го декабря, в 14 час. здесь начнется концерт «Новый год настает». 31-го декабря возле городской елки запланировано проведение новогодней дискотеки (с 23 до 2 час.). 2-го января в 14 час. на площади состоится еще один праздничный концерт, а седьмого, также в 14 час. — рождественская программа.

Кроме того, 5-го января в ДДЮТ пройдет театрализованный концерт «Приключение сказки» (начало в 12 час.).

Закрытие главной елки Горловки запланировано на 20-е января.



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