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В Донецкой области самый низкий уровень преступности по Украине

Вторник, 1 января, 2019

Об этом заявил начальник полиции Донетчины Николай Семенишин.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, количество преступлений, совершенных в 2018-м году в Донецкой области, является самым низким в Украине и составляет 48,4 уголовных правонарушений на 10 тысяч населения.

Согласно информации, за помощью к полиции в минувшем году обратились 385 тысяч граждан, что на 31 тысячу больше, чем в прошлом году, из них только 12% обращений – криминального характера.

На 3 % увеличилось раскрытие преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Среди них — 93% убийств, тяжких телесных повреждений, 76% разбоев, 74% грабежей. Также раскрыты все факты изнасилований.

Наиболее распространенными видами преступлений в Донецкой области являются кражи, которые составляют половину от всех уголовных преступлений. На сегодня раскрыта каждая вторая кража из квартир граждан.



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