Фронтовая Горловка: режим тишины нарушен в первые же часы

Рождественское перемирие, о котором только договорились в рамках Трехсторонней контактной группы, было нарушено в ночь на 29-е декабря.

Накануне, в пятницу днем, неспокойно было в стороне Озеряновки. Также периодически «шумели» северные окраины. Вечером стрельба продолжилась, в основном, в районе шахты им.Гагарина. Ночью же должен был наступить новый режим тишины, однако местные жители вскоре после полуночи услышали «бахи» и с сожалением констатировали, что перемирие было нарушено…

В пресс-центре штаба ООС подтвердили, что противник открывал огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное, а вот в «ДНР» заявили, что нарушений «рождественского» перемирия со стороны украинских силовиков не зафиксированы.

Что касается пятницы, то бои велись под Ясиноватой, Песками, Докучаевском, Павлополем, Гнутово, Водяным, Саханкой, Новотошковским и Станицей Луганской.