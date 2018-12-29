Водоснабжение Авдеевки восстановлено

Как заявили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Донецкой области, специалистам удалось запустить ДФС.

Согласно информации, после завершения ремонтно-восстановительных работ на поврежденном участке линий электропередач была возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Отмечается, что вчера, 28-го декабря, водоснабжение Авдеевки и других населенных пунктов было восстановлено в полном объеме.

Напомним, остановка ДФС произошла 25-го декабря. Виной обрыва линий электропередач в районе бывшего рынка «Господар» стали неблагоприятные погодные условия была обесточена Донецкая фильтровальная станция из-за . Вследствие этого перебои с водой возникли в Авдеевке, Торецке, Славянске и других городах и поселках Донбасса.