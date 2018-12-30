Пушилин хочет контролировать объекты компании «Вода Донбасса»

По его словам, «дорожная карта по переводу под юрисдикцию ДНР объектов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» будет разработана до конца января 2019-го года».

Лидер самопровозглашенной республики заявил, что на предприятии, которое находится под юрисдикцией Украины, не выплачивается заработная плата.

«Что касается подконтрольной нам части компании, то зарплата выплачивается вовремя. Я здесь вижу один подход — целесообразно брать контроль нам над компанией «Вода Донбасса», – сообщил Денис Пушилин.