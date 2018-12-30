Пушилин хочет контролировать объекты компании «Вода Донбасса»

Воскресенье, 30 декабря, 2018
По его словам, «дорожная карта по переводу под юрисдикцию ДНР объектов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» будет разработана до конца января 2019-го года».
Лидер самопровозглашенной республики заявил, что на предприятии, которое находится под юрисдикцией Украины, не выплачивается заработная плата.
«Что касается подконтрольной нам части компании, то зарплата выплачивается вовремя. Я здесь вижу один подход — целесообразно брать контроль нам над компанией «Вода Донбасса», – сообщил Денис Пушилин.