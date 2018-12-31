Запрет на въезд в Украину мужчинам из России отменен

Запрет мужчинам, гражданам РФ, в возрасте от 16 до 60 лет был снят после завершения действия в Украине военного положения.

Как сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, , Госпогранслужба продолжит проверять россиян в усиленном режиме.

По его словам, «вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален, поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль над въездом иностранцев в Украину».

«Запрет на въезд мужчинам из РФ снят, но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну». — подчеркнул он.