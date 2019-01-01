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Маск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 году

Вторник, 1 января, 2019

В Украине появятся две станции зарядки электрокаров «Тесла». Об этом написал основатель и руководитель компании Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Твиттере.

«Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канады и Китая», — написал он и добавил в сообщение ссылку на карту.

На карте отмечены места новых станций заправки Superchargers. На этой карте также отмечены и две заправки в Украине — на автотрассе Киев-Львов.

«В следующем году станции Supercharger должны охватить 100% территории Европы. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции», — написал Маск.

На этот твит отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян, поприветствовав приход зарядочных станций в Украину. Позже на своей странице в Твиттере он написал: «Ну что ж … Tesla едет в Украину. Сначала Model 3 в 2018, теперь суперчарджеры в 2019 году».

В начале декабря компания Tesla добавила Украину в перечень стран, куда осуществляется прямая доставка электрокаров. Ранее украинцы могли заказывать эти авто только через соседние страны.

Левый берег



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