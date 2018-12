Утраты года. Герои, гении и злодеи, которых не стало в 2018-м

Главные потери мировой культуры, политики и науки в уходящем году.

Песни The Cranberries, книги Урсулы Ле Гуин, Филипа Рота, Тома Вулфа и Владимира Войновича, фильмы Милоша Формана, Киры Муратовой, Бернардо Бертолуччи и Пенни Маршал, мультфильмы Эдуарда Успенского и Давида Черкасского, комиксы Marvel. Объединяет их одно – в этом году они потеряли своих создателей. Навсегда в 2018 году останутся не только творцы и гении, но и злодеи. А еще животные, которые своей жизнью преподнесли людям несколько важных уроков. Вспоминаем главные потери уходящих 12 месяцев.

Январь

10-го января не стало популярного советского и российского актера Михаила Державина. Михаила Михайловича запомнили по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи» и других. Всесоюзную славу ему принес образ пана Ведущего в юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». В ней Державин принимал участие целых 13 лет и появился аж в 140 выпусках, что для советского телевидения было рекордом. Особую популярность Державину принесло сотрудничество с Александром Ширвиндтом – артисты более полувека вместе исполняли юмористические эстрадные номера.

Утром 15 января в номере одной из лондонских гостиниц обнаружили бездыханное тело 46-летней фронтвумен ирландской группы Cranberries Долорес О’Риордан. Певица прилетела в Лондон для записи песни, но, будучи нетрезвой, случайно утонула в ванной. Долорес ОʼРиордан присоединилась к группе The Cranberries в 1990 году. Певица выступала с командой до 2003 года, после чего начала сольную карьеру. В 2009 году участники The Cranberries воссоединились. В память о Долорес команда выпустит пластинку In The End. Запись официально станет последней в дискографии группы. О’Риордан перед смертью успела записать все необходимые вокальные партии.

Писательницы Урсулы Ле Гуин не стало 22 января. Ее называли бабушкой современной научной фантастики. Писать она начала еще в детстве. Первые ее рассказы редакторы отклоняли, однако впоследствии Ле Гуин собрала едва ли не все значимые в мире фантастики награды. В своем творчестве писательница затрагивала в том числе проблемы гендера и расы, что как на 1960-1970 гг было очень смело.

27 января в своем доме в шведском городе Смоланд умер Ингвар Кампрад – бизнесмен, изменивший ежедневный быт миллионов людей по всему миру. В 17 лет Кампрад на полученные от отца деньги открыл небольшой мебельный бизнес, со временем превратившийся в легендарную фирму IKEA. Сейчас в торговых центрах бренда покупают товары для дома до 10% всего населения Земли. Совсем скоро детище Кампрада зайдет и на украинский рынок.

Сердце Леонида Каденюка внезапно остановилось во время утренней пробежки 31 января. Леонид Константинович был первым и пока остается единственным космонавтом независимой Украины. Его миссия на околоземной орбите состоялась в конце 1995 года и длилась 15 суток и 16 часов. На американском космическом корабле-шаттле «Колумбия» в качестве специалиста по полезной нагрузке Каденюк проводил эксперименты Института системных исследований человека по тематике «Человек и состояние невесомости». «Космонавты — это обычные люди, просто занимаются они необычной работой. Жизнь человека должна начинаться с мечты. Я всегда говорю, что неважно, кем вы хотите стать — учителем, врачом, бизнесменом, космонавтом, — мечта должна быть», — говорил Каденюк.

Февраль

10 февраля украинская наука потеряла блестящего философа, академика Мирослава Владимировича Поповича. Список его научных регалий занял бы очень много места. Попович всю жизнь проработал в Институте философии им. Г. Сковороды Академии наук Украины, в который в 1956 году пришел как простой аспирант и который с 2001 возглавлял. Студенты и коллеги обожали Мирослава Владимировича за деятельный веселый характер и нескучные лекции. Журналисты же называли ученого совестью украинской нации.

14 февраля в Зимбабве скончался один из главных врагов диктатора Роберта Мугабе, оппозиционный политик Морган Цвангираи. Ему удалось сплотить оппозицию в рамках партии «Движение за демократические перемены» (MDC), лидером которой он являлся. Партия пользовалось большой поддержкой, потому что население было возмущено некомпетентным управлением экономикой президента Роберта Мугабе. Диктатор стал рассматривать Цвангираи как серьезного и опасного соперника. Моргана много раз арестовывали и даже сильно избивали. Тем не менее, перед смертью он все же стал свидетелем свержения Мугабе. Цвангираи скончался от рака.

Юрий Курлин – легенда советской и мировой авиации умер в Киеве 27 февраля. Курлин участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов киевского завода «Антонов»: Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26,Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225. За штурвалом Ан-32 Курлин установил четыре мировых рекорда. Он также был первым, кто поднял в небо самый большой для своего времени турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей». Курлин активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.

Март

9 марта на 97 году жизни в Германии умер человек по имени Оскар Гренинг. Мир запомнит его по прозвищу «бухгалтер Аушвица». Очарованный речами Гитлера юноша в 18-летнем возрасте вступил в ряды НСДАП и нацелился на службу в СС, куда в итоге и попал. Однако Гренингу досталась должность в бухгалтерии организации, о чем он, впрочем, не сожалел. В 1942 году он был распределен в концлагерь Аушвиц еще и повышен в звании. Задачей молодого офицера стала сортировка отобранных у узников валют и драгоценностей, их охрана и отправка в Берлин. Узнав, что владельцы отобранных ценностей погибают в газовых камерах, Гренинг попытался уговорить старших офицеров перевести его на другую должность, но ему напомнили о клятве верности Гитлеру. После войны «бухгалтер Аушвица» участвовал в раскрытии информации о зверствах, творившихся в концлагере, и боролся с отрицанием Холокоста. Тем не менее в 2015 году суд Ганновера признал его соучастником убийства 300 тысяч евреев и приговорил к трем с половиной годам за решеткой. Поданная адвокатами апелляция провалилась, однако бывший офицер СС умер в больнице еще до вступления приговора в силу.

Известного украинского журналиста и телеведущего Олеся Терещенко не стало 12 марта. В течение года он боролся с онкологическим заболеванием. Терещенко участвовал в создании проекта «Телевизионная служба новостей» на телеканале «1+1″, команда которого в то время задавала стандарты новостной журналистики в Украине. После смены собственника ушел с канала и перешел на Первый национальный, где проработал до конца жизни. Журналисту было 43 года.

В этот же день после продолжительной болезни скончался российский актер театра и кино, режиссер Олег Табаков. Многие фильмы с его участием стали классикой советского кино: «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Кроме этого, за плечами артиста работа в Театре им. Чехова и «Табакерке». Но едва ли не больше всего его любили за голос кота Матроскина из мультфильма «Трое из Простоквашино», которым он позднее специально разговаривал, когда ему надо было чего-то добиться от собеседника. Табаков был в числе тех, кто подписал письмо в поддержку аннексии Крыма.

Сердце без преувеличения легендарного британского астрофизика, космолога и популяризатора науки Стивена Хокинга перестало биться 14 марта. Несмотря на то, что ученый с молодости страдал боковым амиотрофическим склерозом и еще в 1963 году врачи давали ему не более двух лет жизни, Хокинг прожил 76 очень насыщенных лет. Утратив в 1985 году возможность говорить, он стал пользоваться компьютером с синтезатором речи. Его «голос робота» вошел в популярную культуру и стал мемом. Даже будучи парализованным Хокинг продолжал теоретические исследования в области физики и заложил основы квантовой космологии. Ученый развивал основанную Альбертом Эйнштейном общую теорию относительности, исследовал черные дыры, а всемирную славу приобрел благодаря свой научно-популярной книге «Краткая история времени».

Последний самец северного белого носорога по кличке Судан умер в кенийском заповеднике 19 марта. Зоологи возлагали на животное большие надежды – ему предстояло возродить истребленный браконьерами вид. Однако потомства Судан не оставил. Ученые собрали генетический материал животного и все еще рассчитывают получить детенышей от двух оставшихся самок этого вида, но с каждым годом и эта надежда становится все более призрачной. На наших глазах из-за грубого вмешательства человека исчезает некогда весьма распространенное животное.

26 марта в Москве умер символ дикого капитализма начала девяностых, основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Попытки вести предпринимательскую деятельность Мавроди делал еще в 1980-х гг., за что даже отсидел 10 суток. Перед самым развалом СССР он основал кооператив «МММ», одно из подразделений которого в итоге и стало той самой пирамидой. Измученные советскими дефицитами граждане покупались на обещания быстрого и легкого заработка, которые Мавроди убедительно раздавал в том числе с помощью телевизионной рекламы, и вкладывали все свои сбережения в его схему. От «МММ» пострадали от 10 до 15 миллионов человек. Арестовать Мавроди удалось лишь в 2003 году. Он отсидел за мошенничество. После освобождения Сергей пытался повторить свою аферу, но безуспешно. Мавроди скончался от сердечного приступа. Родственники запретили хоронить его на семейном участке Хованского кладбища.

Апрель

1 апреля в Гватемале скончался один из самых жестоких правителей Южной Америки – экс-президент страны, идеолог движения риосмонттизма Хосе Эфраин Риос Монтт. Придя к власти в 1980-е гг. Риос Монтт начал проводить политику, направленную против коренного населения страны, которая получила название Геноцид индейцев в Гватемале и стоила жизни более чем 200 тысячам человек. За свои деяния политик был приговорен к 80 годам тюремного заключения – полвека он получил за геноцид и еще 30 лет за преступления против человечности. Однако сторонники Риос Монтта угрозами парализовать жизнь страны вынудили суд отменить этот приговор.

4 апреля не стало бывшего политзаключенного современного кремлевского режима, 75-летнего Юрия Солошенко. В молодости Солошенко работал на полтавском оборонном заводе «Знамя» и был хорошо знаком с технологиями советской противовоздушной обороны. В 2014 году уже после начала российской агрессии мужчина отправился в Москву по приглашению дальнего знакомого, которому якобы понадобилась консультация опытного специалиста. В российской столице Солошенко задержали сотрудники ФСБ. Его обвинили в шпионаже и несмотря на возраст и диагностированную онкологию приговорили к шести годам заключения. Солошенко удалось обменять на активистов, которых обвиняли в сепаратистской деятельности на территории Одесской области.

Милош Форман был, пожалуй, самым известным чешским кинорежиссером. Обладателя двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов» не стало 13 апреля. Будущий режиссер рано остался без родителей. Отец Формана погиб в Бухенвальде, а мать – в Освенциме. В молодости Форман входил в число деятелей Чехословацкой новой волны. Своим творчеством режиссер и его коллеги предвосхитили Пражскую весну 1968 года. Но после вхождения советских войск в Чехословакию Форман вынужден был эмигрировать в США. Американский период творчества режиссера был невероятно успешным. В 1975 его драма «Пролетая над гнездом кукушки» собрала Большую пятерку самых престижных «Оскаров» – за лучшие мужскую (Джек Николсон) и женскую (Луиза Флетчер) роли, лучший адаптированный сценарий, лучший фильм и, конечно же, за лучшую режиссуру. Второй «Оскар» Форману принесла кинобиография Моцарта «Амадей» (1984). На счету этой картины невероятные восемь золотых болванчиков. Чешский кинематографист был и остается одним из наиболее влиятельных и важных режиссеров в истории кинематографа.

Барбара Буш стала второй в истории США женщиной, которая была и супругой, и матерью президента страны. Ее сердце перестало биться 17 апреля. Джордж Буш-старший был так сильно влюблен в свою молодую жену, что во время службы в морской авиации все свои самолеты называл ее именем. Когда ее супруг решил заняться большой политикой, он естественным образом обзавелся целой кучей противников на самых разных уровнях – от политической верхушки до простого народа. Сын Барбары Джордж Буш-младший, заняв Овальный кабинет, и вовсе считался едва ли не воплощением зла. Несмотря на дурную славу родственников, сама Барбара пользовалась популярностью. За активную благотворительную деятельность ее называли лучшей из Бушей.

21 апреля, из Москвы пришло известие о кончине актрисы Нины Дорошиной. Именно она сделала крылатыми фразы: «В груди прям жгет, прям жгет, как будто жар с печи сглотнула», «Ты ли, че ли?», «Людк, а Людк, глянь, че делается» и «Сучка ты крашена». Все они вошли в эффектную сцену объяснения жены и любовницы главного героя комедии «Любовь и голуби». В партнерши Дорошиной тогда досталась маститая Людмила Гурченко. Роль Надежды Кузякиной стала пиком карьеры актрисы и сделала ее любимицей женщин всего СССР, которые искренне сопереживали ее семейной драме.

28 апреля не стало Ларри Харви – бизнесмена и филантропа, который подарил миру легендарный фестиваль Burning Man. Началось все в 1986 году с пляжной вечеринки в Сан-Франциско, на которой Харви с друзьями сжег деревянную фигуру человека. Говорят, что так он символически отмечал свою свободу после расставания с девушкой. Вечеринку начали повторять ежегодно. В 1993 году на нее пришло уже около тысячи человек. К тому времени Burning Man уже переехал из Сан-Франциско в пустыню Блэк-Рок в штате Невада. Сейчас фестиваль собирает порядка 70 тысяч человек, длится 8 дней и заканчивается все тем же сжиганием фигуры человека. С недавних пор на Burning Man стали появляться и украинские зоны.

Май

2 мая в нью-йоркском Бруклине скончался заслуженный артист Украины Вадим Мулерман. Музыканта прославила песня «Трус не играет в хоккей», которую он исполнил первым. Кроме того, Мулерман подарил свой голос таким советским шлягерам, как «Лада» Владимира Шаинского и Михаила Пляцковского, «Как хорошо быть генералом» Вадима Гамалии и Михаила Танича и многим другим. Последние годы своей жизни певец провел в США, но похоронен согласно своему завещанию в Харькове, где появился на свет.

14 мая умер американский писатель Том Вулф. Его называют родоначальником направления «новый журнализм», которое сочетает в себе черты одновременно и литературы и журналистики. Именно в этом стиле работали Хантер Томпсон и Трумен Капоте. По произведениям Вулфа сняли фильмы «Последний американский герой» с Джеффом Бриджесом и «Костер тщеславия» с Брюсом Уиллисом и Томом Хэнксом. Вулф запомнился не только блестящими литературными произведениями, но и своим эксцентричным стилем. Писатель с начала 1960-х гг. носил только белые костюмы. За что даже попал в мультсериал «Симпсоны».

19 мая не стало автора одного из ключевых символов поп-арта – скульптуры Love. Художник Роберт Индиана умер в возрасте 89 лет. Свою главную работу он создал в 1960-е годы, но воплотил в скульптурной форме лишь в 1970 г. Сам Роберт Индиана называл LOVE «самым сплагиаченным в мире» предметом искусства, а коллекцию особенно нравящихся ему образцов плагиата он хранил у себя дома.

Спустя три дня, 22 мая, американская литература потеряла еще одного знакового писателя – Филипа Рота. Рот получил всемирную известность как автор романов «Случай Портного», «Освобожденный Цукерман», «Наплевательство», «Заговор против Америки» и др. За свое творчество он был награжден Пулитцеровской и Международной Букеровской премиями.

Июнь

Украинский кинорежиссер Леонид Кантер ушел из жизни 4 июня. Причиной смерти 36-летнего кинематографиста называют самоубийство. В 2007 году Кантер основал на хуторе Обирок в Черниговской области арт-поселение, которое привлекало людей искусства со всей Украины и из-за ее пределов. Сам Леонид дома не засиживался. Он много путешествовал и снимал кино. Вместе с Иваном Яснием он создал знаковые фильмы об украинских добровольцах АТО: «Добровольцы божьей чоты» и «Миф» об оперном певце и воине Василии Слипаке.

6 июня не стало выдающейся украинской кинорежиссерки Киры Муратовой. Известность Кире Георгиевне принесли ее первые фильмы «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971). Фильм Муратовой «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедию «Настройщик» показывали на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг». В конце жизни Муратова избегала публичности, однако изредка давала интервью. В них она высказывалась в поддержку украинского народа и призывала не сдаваться в борьбе за свои территории.

Спустя еще два дня, 8 июня, стало известно о самоубийстве американского шеф-повара, писателя и телеведущего Энтони Бурдена. Несмотря на блестящее кулинарное образование и умение готовить сложнейшие блюда, Бурден был влюблен в самую простую и обыденную пищу. Ей он и посвящал свои телешоу. В частности, для съемок одного из эпизодов «Вкуса жизни» повар в 2011 году посетил Киев, где попробовал зеленый борщ, котлету по-киевски и даже легендарную киевскую перепичку – сосиску в жареном тесте, которую продают на Крещатике. Бурден считал, что именно такие блюда способны рассказать о жизни и быте людей из разных уголков света гораздо больше, чем высокая кухня.

14 июня из Москвы пришла новость о смерти российского режиссера Станислава Говорухина. Его прославили такие фильмы как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». В советский период Говорухин в партии не состоял, однако после развала СССР стал заниматься политикой. Сначала поддерживал демократов в борьбе с коммунистами, потом сменил взгляды на противоположные, а затем примкнул к партии «Единая Россия» и стал одним из пропагандистов Путина, в том числе подписал печально известное письмо деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма.

19 июня не стало гориллы Коко. Ее называли самой умной обезьяной в мире. Коко родилась в неволе и с самого детства принимала участие в научном эксперименте. Ее обучали понимать на слух человеческую речь и пользоваться отдельными словами из языка жестов. Ученые спорят, насколько успешно она освоила приемы общения, но Коко совершенно точно сумела показать людям, что у животных есть чувства. Коко очень любила познавать мир вокруг себя, пыталась шутить, с удовольствием смотрела телевизор, обожала кошек и дружила с актером Робином Уильямсом.

29 июня стало известно о кончине Стива Дитко – американского художника и автора комиксов. Вместе со Стэном Ли он превратил компанию Marvel в гиганта комикс-индустрии. Дитко создал визуальные образы таких супергероев как Человек-паук, Доктор Стрэндж, Железный человек, Халк и других. В течение своей карьеры он оставался в тени не в пример более публичного Стэни Ли. На момент смерти художнику было 90 лет.

Июль

6 июля был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Сёко Асахары – духовного лидера японской деструктивной секты Аум Синрике. 20 марта 1995 года члены культа распылили в метро Токио отравляющее вещество зарин. По разным данным жертвами атаки стало от 10 до 27 человек, более 5000 получили отравления различной степени тяжести. Приговор Асахаре был вынесен еще в 2004 году. Все апелляции адвокатов суды последовательно отклоняли. Всех причастных к атаке и приговоренных к высшей мере наказания повесили 6 и 26 июля.

Украинского политика, бывшего политзаключенного и диссидента Левка Лукьяненко не стало 7 июля. Лукьяненко был одним из наиболее последовательных и активных борцов за независимость Украины. В 1961 году был приговорен к расстрелу за «подрывную деятельность», однако затем приговор смягчили до 15 лет заключения. Выйдя на свободу Лукьяненко стал одним из сооснователей правозащитной организации Украинская Хельсинкская группа. После развала СССР четырежды избирался в Верховную Раду. В знак почтения памяти диссидента в Украине была учреждена государственная стипендия имени Левка Лукьяненка для поддержки заложников, удерживаемых в российском плену.

23 июля покончила с собой 31-летняя основательница движения Femen Оксана Шачко. Именно Шачко первой публично в знак протеста оголила грудь, сделав топлес-акции характерной особенностью движения. После того, как Femen сильно сократили свою активность, Оксана занималась живописью.

27 июля в Москве от сердечного приступа скончался писатель Владимир Войнович – автор романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Войнович принадлежал к так называемым шестидесятникам – советской интеллигенции, которая в 1960-е гг. выступала против репрессивной внутренней политики СССР и за права человека. За свою деятельность был выслан из и Союза и лишен гражданства, которое писателю вернули незадолго до развала страны. Был последовательным критиком политики Путина. Считал, что от жажды власти у того «едет крыша».

Август

14 августа от рака скончался любимый писатель нескольких поколений советских и постсоветских детей – Эдуард Успенский. Огромную славу ему принесли мультфильмы, снятые по его произведениям. Приключения Чебурашки с крокодилом Геной, а также дяди Федора, кота Матроскина и пса Шарика вышли именно из-под пера Успенского. Писатель одно время пытался заниматься политикой, но все же предпочел остаться в творчестве. Вместе с тем, до последних дней жизни Успенский оставался последовательным критиком Кремля.

16 августа ушла из жизни королева соул-музыки, американская певица Арета Франклин. Все, к чему она прикасалась, становилось символом. Так в юности Франклин ездила с Мартином Лютером Кингом и дополняла его речи в защиту прав чернокожих своим экспрессивным пением. Рядовую песню Отиса Реддинга Respect она превратила из истории обиженного мужа в гимн сильной женщине и символ движения за равенство полов. Она также стала первой женщиной введенной в Зал славы рок-н-ролла. Пять американских университетов из престижнейшей Лиги плюща сделали ее своей почетной профессоркой, а родной Мичиган признал ее голос природным богатством штата. Когда пошли слухи, что блистательная Арета проигрывает свою многолетнюю борьбу с раком, многие американские музыканты поспешили еще при жизни так или иначе отдать ей дань уважения. Церемония прощания с Королевой длилась восемь часов и на ней выступило множество звезд, а также произнес речь экс-президент США Билл Клинтон, на инаугурации которого когда-то пела Франклин.

18 августа завершился жизненный путь Кофи Аннана – седьмого генерального секретаря ООН. Аннан возглавлял эту организацию с 1997 по 2006 годы. В 2001 году Кофи Аннан получил Нобелевскую премию мира за «обновление ООН» и «придание приоритета правам человека». Свою последнюю миссию Аннан начал в сентябре 2016 года, когда был назначен руководителем комиссии ООН по расследованию геноцида народа рохинджа в Мьянме.

25 августа проиграл свою последнюю войну американский сенатор Джон Маккейн. Он был одним из главных адвокатов Украины на международной арене во время и после Революции достоинства. Всячески лоббировал предоставление нашей стране военной и финансовой помощи в борьбе против российской агрессии. Во время службы во Вьетнаме Маккейн оказался в плену, где пять с половиной лет подвергался пыткам и избиениям, но выжил и вернулся домой, в политической борьбе дошел до статуса одного из наиболее влиятельных сенаторов США, а проиграл лишь в битве с раком мозга. Маккейну был 81 год.

30 августа также от рака умер уроженец Донецкой области, советский, а позднее российский музыкант и политик Иосиф Кобзон. Кобзон прославился в 1960-е гг. как эстрадный певец. Чтобы не подвергать риску свой успех, состоял в КПСС и сотрудничал с советской властью. После развала Союза активно занялся политикой в России. Возглавлял комитет по культуре Госдумы РФ. Подозревался в связях с уголовным миром, из-за чего стал невъездным в США. Во время теракта на Дубровке в октябре 2002 года вел переговоры с террористами. Вместе с тем голосовал за «закон Димы Яковлева», который закрыл путь российским сиротам к усыновлению за границу. Публично поддержал аннексию Россией Крыма.

31 августа прогремел взрыв в донецком кафе «Сепар». Во время взрыва погиб главарь самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко. Начинал он как электромеханик на шахте, позднее занимался мелким бизнесом, сепаратистские взгляды привели его в ряды организации «Оплот». Захарченко принимал непосредственное участие в захвате админзданий Донецка весной 2014 года, а затем возглавил непризнанную республику.

Сентябрь

21 сентября не стало третьего премьер-министра независимой Украины Виталия Масола. Политическую карьеру он начал еще в советское время, поработав руководстве Госплана УССР и в правительстве республики, которое в 1987-1990 году возглавлял. Почти год служил премьер-министром при президенте Леониде Кравчуке. В марте 1995 года ушел с этой должности на пенсию, после чего участия в политической жизни не принимал.

Октябрь

1 октября неожиданно для всех умер 94-летний французский шансонье Шарль Азнавур. Несмотря на почтенный возраст, музыкант продолжал активно гастролировать и 20 октября планировал выступить в Киеве. Азнавур являлся одним из популярнейших исполнителей как во Франции, так и далеко за ее пределами. Он создал примерно 1 300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN, Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

2 октября не стало актера Романа Карцева. Из всего огромного наследия эстрадного, театрального и киноартиста больше всего зрителям запомнился блистательный номер о раках – больших по пять рублей и маленьких по три рубля. В миниатюре Карцев иронизировал над отсутствием выбора в СССР. И не только выбора товаров. Уроженец Одессы наряду с Михаилом Жванецким был одним из самых ярких представителей так называемого одесского юмора на советской эстраде.

В этот же день на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле был жестоко убит американский журналист-расследователь Джамаль Хашогги. Его перу принадлежали немало критических статей об аравийском наследном принце Мохаммеде бин Салмане. Салмана же называют и заказчиком убийства. Ожидалось, что США в ответ на смерть Хашогги введут санкции против Эр-Рияда, однако доказательств оказалось недостаточно. Тем не менее, журнал Time признал журналиста Человеком года. Вместе с другими стражами правды.

5 октября не стало украинской актрисы Неонилы Крюковой. Ее прославили фильмы «Бурьян» (1966), «На Киевском направлении» (1967), «Пропавшая грамота» (1972), «Кайдашева семья» (1996). В 1986 году Крюкова одной из первых выступила в Чернобыле после аварии. В 2008 году была удостоена звания Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством.

6 октября закатилась звезда Монсеррат Кабалье – великой оперной певицы, которая не боялась работать с артистами из других жанров, чем только поднимала популярность академической музыки. Испанская дива создала за свою более чем полувековую карьеру около 90 оперных ролей. А прославилась на весь мир благодаря дуэту с фронтменом группы Queen Фредди Меркьюри – песне Barcelona. В последние годы Кабалье не могла похвастаться крепким здоровьем, однако продолжала выступать и преподавать вокал. Незадолго до смерти она приезжала с юбилейным концертом в Киев.

15 октября стало известно о смерти сооснователя компании Microsoft Пола Аллена. В 1975 году он вместе с Биллом Гейтсом положил начало корпорации, изменившей мир компьютерных технологий. В 1983 году, устав от конкуренции с партнером и узнав о том, что сам он болен лимфомой Ходжкина, Аллен покинул компанию. Параллельно с лечением бизнесмен начал инвестировать в другие технологические компании. Около 2 миллиардов долларов он потратил на благотворительность, в том числе на борьбу с вирусом Эбола и на помощь бездомным Сиэттла.

20 октября в ДТП на одной из дорог Киевской области погибла артистка юмористического проекта «Дизель-шоу» Марина Поплавская. Ее прославило участие в команде КВН «Девчонки из Житомира». Кроме работы в юмористических шоу, Поплавская пела, вела программы на телевидении, была редакторкой украинской ассоциации КВН, а также более 20 лет проработала учительницей украинского языка и литературы в Житомире.

Сердце актера Николая Караченцова перестало биться 27 октября. В фильмографии Караченцова десятки хитовых советских картин: «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Ярославна, королева Франции», «Приключения Электроника», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», «Криминальный квартет», «Ловушка для одинокого мужчины», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского». На театральной сцене его прославила роль в мюзикле «Юнона и Авось». 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и до конца своих дней остался инвалидом. Караченцов скончался за день до своего 74-летия.

30 октября ушел из жизни выдающийся советский и украинский мультипликатор Давид Черкасский. Авторству народного артиста Украины принадлежат мультфильмы «Доктор Айболит», «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», которые были любимыми у нескольких поколений детей. Фишкой Черкасского было сочетание анимации с игровыми съемками. После распада СССР режиссер отошел создания кино и стал заниматься рекламой. Появлялся он и на телевидении. В основном в юмористических программах, где травил байки и рассказывал анекдоты.

Ноябрь

4 ноября после трех месяцев борьбы за жизнь умерла активистка и советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк. Ее деятельность была связана с расследованием фактов коррупции, в том числе в правоохранительных органах. 31 июля женщину облили концентрированной серной кислотой, повредив более 30% кожи. Следствие заявляло о задержании нападавших, однако друзья Екатерины утверждали, что это подставные лица, а настоящих заказчиков и исполнителей покрывают.

5 ноября в тюрьме скончался один из самых жестоких серийных убийц Украины, известный как «пологовский маньяк» Сергей Ткач. Ткач насиловал и убивал девушек и молодых женщин – его жертвам было 9-17 лет. В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Сам себе он приписывал более сотни жертв.

12 ноября не стало писателя, актера, продюсера, телеведущего, сценариста и просто человека многих талантов, экс-главы издательства Marvel Стэна Ли. В сотрудничестве с несколькими художниками, в том числе Стивом Дитко, он создал огромное количество супергероев, среди которых Человек-паук, Халк, Доктор Стрэндж, Фантастическая четверка, Железный человек, Сорвиголова, Тор, Люди Икс и многие другие вымышленные персонажи. Ли до последнего появлялся в фильмах Marvel с небольшими забавными камео.

26 ноября умер итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Известность к нему пришла после премьеры фильма «Конформист» на Берлинском кинофестивале в 1970 году. В 1988 году Бертолуччи получил «Оскар» за лучший фильм, режиссуру и сценарий за картину «Последний император». Бернардо Бертолуччи также создал такие знаменитые картины, как «Двадцатый век», «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», «Ты и я». В 2011 году на Каннском кинофестивале Бертолуччи вручили «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство.

30 ноября не стало 41 президента США, 94-летнего Джорджа Буша-старшего. Политик руководил страной с 1989 по 1993 год – в период падения Железного занавеса в Европе. Он во многом способствовал бескровному разрушению соцлагеря и поставил свою подпись под документом об окончании холодной войны. Тем временем экономика США вследствие решений Буша ослабевала, из-за чего вторые президентские выборы он проиграл Биллу Клинтону. Бушу-старшему принадлежит рекорд долгожительства среди американских президентов. Возможно, он прожил бы и дольше, но после смерти супруги Барбары его здоровье окончательно пошатнулось.

Декабрь

8 декабря умерла 91-летняя советская и российская диссидентка и правозащитница Людмила Алексеева. В 1976 году Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы — старейшей правозащитной организации в России, а через год эмигрировала в США. С 1996 года она была председательницей Московской Хельсинкской группы. Правозащитной деятельностью Алексеева занималась до глубокой старости, входила в состав Совета по правам человека при президенте РФ. Открыто называла аннексию Крыма безумием.

16 декабря от двухсторонней пневмонии скончался одиозный ректор Ирпенской налоговой академии Петр Мельник. Под его руководством провинциальный техникум превратился в престижный профильный вуз. Однако сам Мельник оказался замешан в коррупции – брал с абитуриентов взятки за зачисление. После разоблачения ректор пускался в бега. Тем временем обвинения против него множились. Но в 2015 году суд признал его невиновным. Мельник дважды избирался народным депутатом Украины. Во второй раз – в 2006 году от Партии регионов.

17 декабря умерла американская актриса и режиссерка Пенни Маршалл. В 1970-е гг. она довольно много снималась в популярных телесериалах, однако позднее переключилась на режиссуру полного метра и преуспела. Именно она сняла такие хиты, как «Джек-попрыгун», «Большой», «Их собственная лига» и «Жена священника». Маршалл стала первой в истории американского кино женщиной-режиссером, фильм которой собрал в прокате свыше 100 миллионов долларов («Большой»).

22 декабря стало известно о смерти Симхи Ротема – последнего из живых участников восстания в Варшавском гетто. Весной 1943 года Ротему удалось выбраться за пределы гетто и связаться с отрядом Ицхака Цукермана. После силового подавления протеста он через канализацию вывел около 30 выживших членов Еврейской боевой организации и помог им скрыться от преследования. В августе 1944 года он участвовал в Варшавском восстании как боец еврейского отряда Армии людовой. В 1946 году Ротем перебрался в палестинский Иерусалим, который позднее стал частью новообразованного Израиля. Ротему было 94 года.

112