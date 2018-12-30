Экономические итоги 2018-го года от В.Пинзеника

Основные экономические итоги уходящего года – неоднозначные и противоречивые.

Прежде всего – растущая экономика.

За последние три года темпы роста экономики были самыми высокими. Однако такие темпы даже с учетом прогнозной динамики роста в следующем году не перекрывают спада 2014-2015 годов. А еще больше беспокоит природа или качество такого роста. Основным сектором, который обеспечивал подъем нашей экономики в течение года, оставалась торговля (преимущественно импортом). Главный сектор (промышленность) демонстрировал понижательную динамику (вклад в ВВП уменьшился наполовину по сравнению с началом года). Улучшит показатели четвертого квартала аграрный сектор, что в последние месяцы, благодаря рекордному урожаю зерновых, демонстрирует лучшую экономическую динамику среди всех секторов.

Инвестиции не стали в этом году главным двигателем экономического роста.

Инвестиционного прорыва не произошло.

Прирост капитальных инвестиций за три квартала 2018 года сопоставим с ростом цен на промышленную продукцию и строительно-монтажными работами. А по отношению к ВВП, по имеющимся данным, они меньше прошлогодних (13,5% против 15%).

И это касается обоих ключевых индикаторов изменения цен, как потребительских, так и цен. Однако оба показателя превышают прогнозные значения на этот год.

Остался на уровне декабря 2017 года обменный курс.

Несмотря на колебания в течение года текущий курс доллара находится на уровне прошлогоднего, а по отношению к январю нынешнего — стал меньше на 3,5% (волантильность курса, обусловленная выполнением бюджета).

Внешний долг страны на протяжении года оставался стабильным.

Но с учетом осуществленных правительством в конце года заимствований и получения первых траншей МВФ и ЕС по итогам года он, очевидно, возрастет.

Неожиданным оказалось поведение государственного долга.

Несколько месяцев назад были обнародованы данные о снижении показателя. Однако такая динамика не стала следствием устранения причин долга – дефицита бюджета. Просто одалживать деньги для финансирования предусмотренных законом расходов стало труднее.

Но декабрь вернул долг в уже привычное русло – рост.

Государственный бюджет немного не дотянет до «рисованных» в ходе его принятия доходов на уровне 28 млрд (по общему фонду). В значительной степени исправит «художественные упражнения» народных депутатов инфляция, что превышает показатели, заложенные в расчет бюджета. Учитывая лучшую позицию по расходам, размер дефицита будет выдержан и станет значительно меньшим, чем в предыдущем году. Ибо если не будет сюрпризов в последние дни, то впервые за последние 5 лет бюджет не будет выделять средства банкам (в прошлом году через инструмент ОВГЗ банкам было предоставлено 71 млрд грн).

Еще один признак этого года — уже упоминавшееся значительное обострение долговой ситуации.

Правительству становится все труднее занимать деньги. И это касается не только внешнего рынка, когда мы месяцами были свидетелями длительных переговоров с МВФ. И только тогда, когда эти переговоры дали положительные сигналы, удавалось выйти на рынки.

И не легче и внутри страны. Несмотря на снижение инфляции, цена займов правительства существенно выросла – как в национальной валюте, так и в твердой. Но и по этим ставкам не удается занимать необходимые суммы средств.

Да и сроки беспокоят. С одолженных в середине декабря рекордных 19 млрд гривен больше 80% одолжено на максимальный срок до 105 дней, а почти 7 млрд грн валютных средств – всего на 28 дней.

Вот такие основные экономические итоги уходящего года – неоднозначные и противоречивые.