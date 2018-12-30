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Фронтовая Горловка: на окраинах днем «перемирили»

Воскресенье, 30 декабря, 2018

Как уже сообщалось, с 29- декабря в 00:01 на Донбассе начало действовать «рождественское» перемирие, но под Горловкой оно было нарушено в первые же часы.

Слышали стрельбу горожане и в субботу днем. По их словам, на западе Горловки также периодически раздавались одиночные бахи.

За первые сутки «рождественского» перемирия режим прекращения огня на Донбассе нарушался и на других участках линии разграничения.

Так, в штабе ООС заявили об обстрелах украинских позиций 29-го декабря в районе Железного, а также у Новомихайловки и Опытного под Донецком, у Гнутово и Водяного — на мариупольском направлении. В «ДНР» рассказали, что «под огнем украинской армии оказались поселок Жабичево на севере Донецка и село Ленинское на юге региона», а в «ЛНР» сообщили, что огонь открывался в районе пгт Донецкий и села Желобок.



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