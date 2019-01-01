«Литературная Горловка» отпраздновала десятилетие

Несколько дней назад в музее миниатюрной книги им. В.Разумова прошло празднование десятилетнего юбилея интернет-портала «Литературная Горловка» и пятилетия одноименного обзорного альманаха.

Литераторы подвели итоги творческого года и презентовали 6-й номер альманаха.

Перед собравшимися выступили Анаит Агабекян, Владимир Анпилогов, Дмитрий Афенчук, Ирина Бауэр, Егор Воронов, Татьяна Высоцкая, Елена Козырь, Иван Нечипорук, Виктория Полякова, Александр Савенков, Светлана Савинская, Сергей Чернявский и Анна Шемахова.