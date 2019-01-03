Цены на продукты — как они выросли за 2018-й год

В 2018 году особых скачков цен на продукты не было, а эксперты отмечали, что наблюдается стандартная модель роста цен, без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, за год продукты питания существенно подорожали. Сайт «Сегодня» рассказывает, как же изменились цены и какие продукты подорожали больше всего.

Как изменились цены

Ситуация с ценами в предыдущем 2017 г. не отличалась стабильностью из-за ряда причин. Эксперты поясняли, что в прошлом году скачок цен, спровоцировал рост цен на продовольственные продукты на внешних рынках. А существенное подорожание мяса вызвали массовые смерти свиней от африканской чумы.

Тем не менее, традиционно под конец года цены на продукты повышаются. Согласно данным Государственной службы статистики, в ноябре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. подорожало 87% социального ассортимента продуктов.

Если сравнить цены на основные продукты питания за декабрь 2017 г. и ноябрь 2018 г., то получится, что, батон вырос в цене с 10,34 грн до 12,36 грн, килограмм риса подорожал с 23,09 грн до 24,11 грн, цены на муку выросли с 9,44 грн до 11, 24 грн, а вот стоимость сахара слегка снизилась – с 15,78 грн до 14, 24 грн. Также упали цены и на гречку, если в конце прошлого года крупа стоил 22,54 грн, то сейчас средняя цена составляет 16,63 грн.

Что касается мяса, то говядина выросла в цене на 13 грн и теперь стоит 127,43 грн, свинина вместо 109,47 грн теперь стоит 115,86 грн, а больше всего цена поднялись на куриное филе – с 89, 51 грн до 103,56 грн. Варенная колбаса подорожала на 10 грн и теперь стоит 92,2 грн, а замороженную рыбу можно купить за 72,9 грн, вместо 65,93 грн.

Так, больше всего вырос в цене лук, если в декабре 2017 г. он стоил 5,46 грн, то сейчас его стоимость выросла в 2,5 раза и составляет 12,87 грн. Не далеко ушла и морковь, прибавив 50% стоимости, сейчас килограмм овоща стоит 11,14 грн, вместо 6,72 грн. А вот картофель не сильно подорожал – с 6 до 6,76 грн.

Стоит отметить, что в цене упали яйца, которые сейчас стоят 24,81 грн вместо 27 грн, и яблоки. Так, килограмм фруктов обойдется в 9,43 грн, а не в 16,76 грн.

Сколько украинцы тратят на еду

Согласно данным Государственной службы статистики, наибольшая часть расходов украинцев приходится именно на питание. Так, за первый квартал этого года украинцы в среднем потратили на еду 42,1% своих доходов – почти 212 млрд грн.

По результатам исследований среднемесячный общий доход на одно домохозяйство в первом квартале 2018 г. составил 9 165 грн. Так, домохозяйство в городе получало 9 481 грн, а в селе – 8 513 грн.

В среднем, ежемесячно украинцы тратят по 8 456 грн, причем на питание приходится половина всех трат – 47,5%, т.е. 4 016 грн. Стоимость питания для одного человека обходится в 63 грн в сутки.

Также сообщается, что изменилась и структура питания, в домохозяйствах увеличилось потребление рыбы на 7%, хлеба на 1%. По расчетам Госстата выходит, что ежемесячно каждый украинец в среднем потребляет 4,8 кг мяса, 1,5 кг рыбы, 19 яиц, 4,1 кг фрукт и ягод, 6,1 кг картошки, 6,4 кг овощей.

Стоит отметить, что траты на еду сельских домохозяйств превышают траты городских – 51% против 46%. При этом, сельские жители потребляют почти в 2 раза больше картошки, в 1,2 раза хлеба и сахара, а в 1,3 раза овощей.

К слову, украинцы с низким уровнем доходов тратят на еду больше, нежели те, кто зарабатывает больше. Но, мы уже рассказывали, что такая ситуация сложилась из-за корреляции низких зарплат и высоких цен.

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