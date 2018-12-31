Фронтовая Горловка: вчера было тихо

Противоборствующие стороны снова сообщили о нарушениях режима тишины.

Окрестности Горловки во вчерашних сводках не упоминались, не писали о боевых действиях и местные жители.

По итогам воскресенья пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили о двух нарушениях перемирия. Из БМП были обстреляны опорные пункты ВСУ в районе Водяного и Новотошковского. В «ДНР»упомянули инцидент у Спартака, где, согласно информации, применялись гранатометы и стрелковое. Сторонники «ЛНР» заявили о трех нарушениях под Донецким и Желобком.