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В Украине началась избирательная кампания

Понедельник, 31 декабря, 2018

По закону она продлится 90 дней, до 31-го марта 2019-го года, когда и состоятся выборы президента.

Желающие принять участие в предвыборной гонке могут до третьего февраля подать документы в Центральную избирательную кампанию на регистрацию в качестве кандидатов. На эту процедуру ЦИК отводит пять дней, после чего, уже 8-го февраля, список кандидатов станет окончательным.

Кроме того, каждый кандидат обязан внести залог в размере 2,5 млн. грн. Деньги вернут только либо победителю, либо участнику второго тура. Средства остальных участников из госбюджета не возвращаются .

Из других требований кандидатам отметим, что он должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Свою кандидатуру можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования.



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