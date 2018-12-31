Что надеть на Новый год

Для тех, кто ждет новогоднего чуда и исполнения желаний, продолжаем публиковать рекомендации астрологов, как встречать Новый год.

Желтая Свинья предпочитает наряды такого же цвета. Впрочем, останавливаться именно на желтом необязательно, на новогодний вечер можно отдать предпочтение золотистому и оранжевому, белому и красному.

Лучший наряд для женщин на Новый год — это вечерние платья из шелка, для мужчин же требований нет. В целом, одеваться нужно в том, что вам самим нравится. Выбирая новогодний гардероб, не забывайте о сочетании цветов и хорошем вкусе.

Важно избегать строгих костюмы и мрачных цветов: отложите их на более подходящий повод.