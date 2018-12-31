Как накрыть новогодний стол

Для тех, кто ждет новогоднего чуда и исполнения желаний, продолжаем публиковать рекомендации астрологов, как встречать Новый год.

В этом вопросе Желтая Свинья дает нам полную свободу за единственным исключением — избегайте блюд из свинины (поросят, сала, буженины, холодца, колбасы, бекона, ветчины и т. д.). В остальном, можно все — от салата “Оливье” до изысканных заморских продуктов.

Астрологи напоминают — свинья любит только натуральную пищу и побольше, поэтому угощений на новогоднем столе должно быть много — сытных и разнообразных. Избегайте полуфабрикатов, в ингредиентах консервантов и сомнительных добавок, и не скупитесь.

Можно украсить новогодний стол фигуркой свиньи и небольшой мисочкой с зерном, орехами или крупой, чтобы задобрить «хозяйку» 2019-го года.