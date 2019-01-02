Нафтогаз подсчитал сумму претензий к Газпрому

Украинская компания требует от России и Газпрома по нескольким искам более 18,7 миллиардов долларов.

Сумма финансовых претензий Нафтогаза к российскому газпрому в рамках судебных процессов превышает 18,7 миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель правления НАК Андрей Коболев.

Так, в рамках ранее выигранного арбитража в Стокгольме Нафтогаз намерен взыскать с Газпрома 2,1 миллиарда долларов, при этом в качестве компенсации украинская компания пытается арестовать активы российского концерна в Европе.

В 2018-м году Нафтогаз также инициировал новый арбитраж, в рамках которого требует от Газпрома пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах и «компенсации недоимок» более чем на 11,6 миллиарда долларов, заявил глава компании.

Кроме того, Нафтогаз подал иск против России из-за потери активов в Крыму на сумму более 5 миллиардов долларов.

Корреспондент