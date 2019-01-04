В Украине сократилось число вузов

Как сообщили в Государственной службе статистики, учебных заведений стало на девять меньше, чем годом ранее.

По данным ведомства, на начало учебного года 2018/19 действовало 652 вуза. Это на девять меньше, чем годом ранее (661). При этом, количество студентов, которые получали высшее образование в высших учебных заведениях, составляло 1 млн. 522 тыс. человек, что на 17 тысяч меньше, чем на начало 2017/18 учебного года (1, 539 млн. чел.).

Кроме того, в 2018-м году украинскими вузами было выпущено 413 тысяч специалистов (на 8 тысяч человек (2,0%) меньше, чем в 2017 году.