Уровень теневой экономики значительно упал

Уменьшение уровня теневой экономики свидетельствует о том, что в Украине стало легче вести бизнес.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, опубликовав запись на Facebook.

«Бизнес выходит из тени. Уровень теневой экономики в Украине в первом полугодии 2018 года уменьшился на 3 процентных пункта и составляет 32% от официального ВВП. Сокращение уровня теневой экономики говорит о макростабилизации и о том, что в Украине стало значительно легче вести бизнес», — рассказал Кубив.

IBC