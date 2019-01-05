Средний возраст самолетов в Украине составляет 23 года

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

«Средний возраст воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины и находящихся в эксплуатации в частных авиакомпаниях, составляет 23 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все воздушные суда, эксплуатируемые украинскими авиакомпаниями, имеют сертификаты летной годности и сертификаты просмотра летной годности. Техническое состояние воздушных судов гражданской авиации, которые получили эти сертификаты, соответствуют требованиям утвержденных Мининфраструктуры Правил по поддержанию летной годности.