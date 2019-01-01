Фронтовая Горловка: на Новый год было неспокойно

Встретить 2019-й год горловчанам в тишине не удалось.

По сообщениям местных жителей, поздним вечером перестрелки были слышны на юго-западе и западе Горловки, а на Новый год по киевскому времени из крупнокалиберного вооружения бронетехники огонь открывался в стороне Гольмовского и Травневого.

31-го декабря неспокойно также в районе Марьинки под Донецком, а на Луганщине — под Новотошковским, Крымским и Славяносербском.

Применялись минометы и гранатометы, стрелковое оружие, в т. ч. крупнокалиберное.