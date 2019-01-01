Вступил в силу закон о госбюджете на 2019-й год

Доходы и расходы в 2019-м году превысят триллион гривен. Объем дефицита определили в размере почти 90 миллиардов гривен.

В Украине во вторник, 1-го января, вступил в силу закон о Государственном бюджете Украины на 2019-й год.

Закон предусматривает доходы в сумме 1 трлн. 26 млрд 131 млн. 809,2 тысяч грн., в том числе доходы общего фонда — 928 млрд. 507 млн. 915 тысяч грн. и доходы специального фонда — в сумме 97 млрд. 623 млн. 894,2 тысяч грн.

Расходы в госбюджете запланированы в объеме 1 трлн. 112 млрд. 129 млн. 997,6 тысяч грн., в том числе расходы общего фонда — 1 трлн. 5 млрд. 767 млн. 548,6 тысяч грн. и расходы специального фонда — 106 млрд. 362 млн. 449 тысяч грн.

Документ предусматривает возвращение кредитов в госбюджет в размере 9 млрд. 728 млн. 634,9 тысяч грн., в том числе возвращение кредитов в общий фонд в сумме 8 млрд. 322 млн. 346,8 тысяч грн. и спецфонда — 1 млрд. 406 млн. 288,1 тысяч грн.

Также из госбюджета планируют предоставить кредиты в сумме 13 млрд. 719 млн. 766,5 тысяч грн., в том числе из общего фонда — 679 млн. 913,2 тысяч грн. и спецфонда — в размере 13 млрд. 39 млн. 853,3 тысяч грн.

Предельный объем дефицита госбюджета определили в размере 89 млрд. 989 млн. 320 тыс. грн., в том числе общего фонда — в объеме 69 млрд. 617 млн. 200 тыс. грн. и специального фонда — в сумме 20 млрд. 372 млн. 120 тыс. грн.

Оборотный остаток средств госбюджета определили в размере до 2% расходов общего фонда бюджета.

Корреспондент