Жителям ОРДЛО продлили срок временного пребывания в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении срока временного пребывания на территории РФ до 180 дней для граждан Украины, проживающих на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

«Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории Российской Федерации до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ.