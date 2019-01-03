В Горловке из горящей квартиры спасли мужчину, который был уже без сознания

Возгорание в однокомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома на ул.Остапенко произошло 30-го декабря.

В ходе проведения разведки в квартире был обнаружен мужчина, 1967 г.р., без сознания. Спасатели вынесли его из задымленной квартиры на свежий воздух. В дальнейшем, от госпитализации пострадавший отказался.

Причина пожара устанавливается.

В канун Нового года в Донецке от огня погибли два человека, а 1-го января в результате трех пожаров погибли люди в Донецке, Амвросиевке и Торезе.