На Донбасс приедет новый глава ОБСЕ

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, он вместе с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком, который в 2019-м году стал действующим председателем в ОБСЕ, посетят Донбасс.

«Поздравление Словакии и моему хорошему другу Мирославу Лайчаку по случаю начала председательства в ОБСЕ. Желаю Словакии в ОБСЕ быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются РФ. Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс», – написал министр иностранных дел Украины.