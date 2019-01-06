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Теперь лекарства можно возвращать и менять

Воскресенье, 6 января, 2019

С 1 января вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотру ставок отдельных налогов и сборов» (№2628-VIII от 23.11.2018 г.). В частности, предусмотрено внесение изменений в ст. 8 (Права потребителя в случае приобретения им товара ненадлежащего качества) Закона Украины «О защите прав потребителей».

Согласно этой статье, потребитель может в течение установленного гарантийного срока требовать от продавца (аптечного учреждения) возврат заплаченной за товар денежной суммы или замену товара на такой же товар, или на аналогичный, из имеющихся у продавца (аптечного учреждения). В свою очередь, продавец (аптечное учреждение) обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и удовлетворить его требования.

Об этом сообщил Алексей Соловьев, экс-председатель Гослекслужбы, доктор медицинских наук, доктор фармнаук.

По его словам, срок пригодности лекарственных средств (гарантийный срок) может составлять даже более пяти лет. Это означает, что в течение этого периода потребитель потенциально может вернуть товар, приобретенный в аптеке.

«Что же может произойти с лекарственным средством за это время? Прежде всего, следует вспомнить, что такие специфические товары, как лекарственные средства, для стабильности физико-химических свойств во время хранения требуют защиты от света, влияния влаги, испарения, соблюдения температурного режима, защиты от действия газов окружающей среды, — отмечает эксперт. — В этом контексте непонятна роль государства, которое должно гарантировать потребителям оборот качественной продукции на рынке. А это, в свою очередь, будет формировать рост недоверия как к системе контроля качества, так и ко всем участникам оборота лекарств».

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