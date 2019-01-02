В «ДНР» заявили о подрыве опоры ж/д моста

Подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь произошел в Донецке 1 января.

«В Пролетарском районе Донецка 1-го января на перегоне Чумаково-Ларино (27 км) неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь», — говорится в сообщении.

Движение транспорта по аварийному участку остановлено. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Для предотвращения возможного обрушения моста осуществлена установка фундаментных стаканов и блоков, железобетонной опоры и сотни шпал.