Массовые гуляния в Украине прошли без нарушений

Об этом заявили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в новогоднюю ночь в 690 населенных пунктах прошло 985 массовых мероприятий по случаю Нового года, в которых приняли участие более 1,3 млн. человек.

Безопасность и порядок обеспечивали более 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Нарушений не зафиксировано.

1-го января по случаю 110-летия со дня рождения Степана Бандеры в 19 областях (в том числе в Донецкой) состоялись 58 мероприятий. Участие в них приняли более 7,4 тысячи человек. Порядок обеспечивали около двух тысяч правоохранителей и все также прошло без нарушений порядка.